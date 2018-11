Ostrau

Weihnachtsmarktlich kalt war es am Dienstag schon an der Eschkemühle in Ostrau – nun ist auch der Baum da, der am 9. Dezember bei Glühwein und Stollen für das richtige Ambiente sorgen soll.

Die Kranvermietung Ehrlich aus Clanzschwitz hatte wieder einen Autokran kostenlos zur Verfügung gestellt, um die knapp neun Meter hohe Silbertanne aus Münchhof in das neben der Eschkemühle versenkte Standrohr zu stecken.

Zwei Firmen sponsern Kräne

Dachdeckermeister Ottmar Kunze aus Goselitz hatte zuvor einen Kran gesponsert, um den Baum vom Grundstück der Familie Klang aus Münchhof zu heben, die den Immergrünen dieses Jahr an die Gemeinde gespendet hatte.

Tanne am Haken: Zum Glück gibt es an der Eschkemühle genug Platz zum Schwenken. Quelle: Sebastian Fink

Kurz nach 14 Uhr kam der Baum an der Eschkemühle wieder in die Senkrechte. Bauhofleiter Jens Geißler und drei seiner Mitarbeiter sowie der Kranführer der Firma Ehrlich brachten die Tanne in Position.

Zuvor hatte Geißler mit einem Hobel den 30 Zentimeter dicken Stamm auf die richtige Dicke gebracht, um in das 25 Zentimeter breite Senkloch zu passen. Einen Meter tief verschwindet der Stamm darin – damit steht der Baum sturm- und schneefest.

Sonntag 16 Uhr geht das Licht an

Am Donnerstag wird die Beleuchtung angebracht. Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass diese am Sonntag pünktlich um 16 Uhr eingeschaltet wird. Ein Sonntagsspaziergang zur Eschkemühle lohnt sich also diesmal doppelt. In der kommenden Woche stellt der Bauhof fünf Buden auf, dann steht dem Weihnachtsmarkt am zweiten Advent nichts mehr im Wege.

Und: Auch 2019 ist baumtechnisch gesichert. Jens Geißler hat bereits einen Kandidaten gefunden, verrät aber noch nicht, wo dieser (noch) steht.

Von Sebastian Fink