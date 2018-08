Döbeln Helfer am 25. August benötigt - Ostrauer planen Sandsackaktion zur Vorsorge Der 9. Juni 2018 hat es gezeigt: Von einer Minute auf die andere drohen in der Gemeinde Ostrau Überschwemmungen durch Starkregen. Um künftig besser darauf vorbereitet zu sein, organisieren Feuerwehr und Verwaltung am 25. August eine Sandsack-Befüll-Aktion, bei der Anwohner helfen sollen. Auch privat dürfen Säcke mitgenommen werden.

Sandsäckeschippen wie hier in Eilenburg 2013, ist eine zeitaufwändige Angelegenheit. Daher will die Gemeinde Ostrau in trockenen Zeiten vorsorgen. Quelle: Alexander Bley (Archiv)