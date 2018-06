35 000 Euro – so viel investiert die Verwaltung der Gemeinde Ostrau in Kauf und Installation neuer Server- und Rechnertechnik. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu. Davon sollen auch die Bürger profitieren, denn langsame Technik verlangsamt auch die Arbeit im Einwohnermeldeamt.