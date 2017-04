Ottewig. Seit Wochen ist die Ottewiger Bibliothek bereit für die Wiedereröffnung im neuen Raum im Erdgeschoss des Ottewiger Gutes. Doch ohne Bibliothekarin keine Bibliothek: Ute Friedrich, zugleich Vorsitzende des Zschaitzer Frauenvereins, erholt sich noch von einer Hand-Operation, weswegen die Eröffnung nun zum wiederholten Male verschoben werden musste. „Im Mai wollen wir nun spätestens eröffnen. Wir arbeiten jetzt an einer Idee, wie ich die Ausleihnummern in einen Laptop tippen kann, damit ich nicht mit der Hand schreiben muss“, sagt Ute Friedrich. Dafür hat sie sich gestern extra mit Ines Reimer von der Kreisergänzungsbibliothek (KEB) Döbeln getroffen.

Langfristig soll ein Handscanner für die Bibliothek gekauft werden. Doch der könnte noch einmal richtig teuer werden. „Den muss man kaufen und dazu auch eine Lizenz. Für mich wäre das aber ideal. Ich bin schon mit einem Techniker verabredet, um mal herauszufinden, was es kosten würde“, sagt Friedrich. Der Zschaitzer Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) würde bei einer Lösung mithelfen.

Schon für die Einrichtung des neuen Raumes, in den die Bibliothek vergangenen Herbst aus dem Obergeschoss gezogen war (die DAZ berichtete), hatte Barkawitz einige Sponsoren aufgetan. Dadurch gibt es nun neue, moderne Bücherregale, einen runden Lesetisch und einen Empfangsschreibtisch für Ute Friedrich am Eingang. Auch die neue Rollstuhlrampe draußen ist fertig.

Die Anzahl der ausleihbaren Medien hat sich im Vergleich zu vorher mehr als verdoppelt. „550 Medien sind gemeindeeigen und mindestens nochmal so viele von der KEB“, freut sich Ute Friedrich, die es kaum noch erwarten kann, endlich wieder die ersten Leser in Ottewig zu begrüßen und ihnen das neue Repertoire der Bibliothek zu zeigen. „Wir haben viele Kinderbücher, aber auch Sachbücher und Romane für Erwachsene, Hörbücher für Kinder und Erwachsene, DVDs, CD-ROMs“, zählt Ute Friedrich auf. Sobald ein Eröffnungstermin im Mai gefunden ist, soll es eine große Feier mit allen Lesern und Sponsoren in der Bibliothek geben. Danach soll sie jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Der Frauenverein Zschaitz macht am kommenden Montag, 24. April, um 18 Uhr einen Ausflug in die Schubert-Mühle nach Pappendorf (Mühlenstraße 7, 09661 Striegistal). Dort werden Kaffeerösterei und Senf- und Ölmühle besichtigt. Die Frauen sollen untereinander Fahrgemeinschaften bilden. Wer mitkommen möchte, meldet sich unter Tel. 034324/22646 an.

Von Sebastian Fink