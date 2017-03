Döbeln. Zu einem Parkplatz-Streit kam es am Montagnachmittag an der Rosa-Luxemburg-Straße, gegenüber dem Amtsgericht Döbeln. Polizei und Rettungskräfte waren gegen 14.45 Uhr dorthin gerufen worden. Kurz zuvor gab es offensichtlich eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Wenig später fand ein Passant die Frau auf dem Gehweg liegend. Sie kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand sind aber keine Verletzungen festgestellt worden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, der sich vermutlich zwischen 14.15 und 14.45 Uhr ereignete. Vor allem ein augenscheinlich älteres Paar wird gesucht, das die Auseinandersetzung gesehen haben könnte und möglicherweise schlichten wollte. Diese Personen wären wichtige Zeugen.

Hinweise ans Polizeirevier Döbeln, Telefon 03431/6590

Von daz