Leisnig

In der Helios-Klinik schwirren Engel über die Flure. In sonnengelben T-Shirts sorgen sie dafür, dass die Patienten in ihren Krankenbetten liegend zu Untersuchungen und Behandlungen gelangen. Einer dieser gelben Engel, die einzige Frau, ist Simone Westenberg. Über Silvester und Neujahr ist die 55-jährige Leisnigerin im Dienst.

Dass sie für diese Aufgabe das sprichwörtliche Händchen hat, zeigt sich für die gelernte Gärtnerin im Obstbau mitten in ihrem Berufsleben – „obwohl ich mir das hätte niemals träumen lassen“, wie sie sagt. Mit Mitte 40 muss sie sich beruflich neu orientieren, absolviert aus naheliegenden Gründen eine Umschulung zur Landschaftsgärtnerin. Doch es kommt anders – mit einigen Umwege und über die Betreuung demenzkranker Menschen. Das tut Simone Westenberg ehrenamtlich, in ihrer Freizeit.

Vom Leisniger Büro der Caritas flattert ihr eines Tages ein Flyer in die Hand: Demenzbetreuer werden gesucht. Sie meldet sich für den Kurs an. Seither hat sie regelmäßig Kontakt zu einem älteren Menschen, besucht ihn einmal wöchentlich. Zuletzt betreut sie sieben Jahre lang einen älteren Herren. „Das entlastet die pflegenden Angehörigen“, sagt die Mutter eines erwachsenen Sohnes.

Doch was hat sie selbst davon? „Mancher mag nicht glauben, aber es entschleunigt ungemein das eigene Leben, jemand anderem für zwei Stunden seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ungeheuer entspannend, gerade weil man es nicht für Geld tut.“

Bei der Dementen-Betreuung einmal wöchentlich das zweistündige Zwiegespräch, andererseits beruflich täglich bis zu 30 Patienten in der Klinik von A nach B bringen – es sind zwei Seiten derselben Medaille, das eine jeweils der Ausgleich für das andere. Bei beidem steht der hilfebedürftige Mensch im Mittelpunkt. Bei dem einen spielt die Zeit kaum eine Rolle, beim anderen müssen streng Termine eingehalten werden – die Balance macht`s.

Die Tätigkeit als gelber Engel in der Klinik ist für Simone Westenberg die konsequente berufliche Fortsetzung ihres privaten ehrenamtlichen Engagements – auch wenn der Kontakt mit einem Patienten meist eine Momentaufnahme ist.

„Manchmal entstehen wunderbare Fahrstuhlgespräche. Und wenn ich einen Patienten während seines Klinikaufenthaltes mehrfach treffe, freue ich mich mit ihm über Genesungsfortschritte.“

Wahrscheinlich helfe auch das Erzählen manchmal gegen Schmerzen. „Mit einem Mitpatienten im Zimmer gelingen solche Gespräche nicht immer – er hat eigene Sorgen.“ Sowohl als gelber Engel in der Klinik als auch als ehrenamtliche Demenzbetreuerin erlebe sie mit den Menschen viel Schönes – „ja, und manchmal eben auch das letzte Ende“, wie sie sagt.

Wo für Simone Westenberg der Verknüpfungspunkt ihres Berufes mit ihrem Engagement im Privaten liegt? „Wie man als Mensch gemacht ist, so kommt man auf andere Menschen zu. Da dies quasi immer dem Zufall überlassen ist, stelle ich mich auf jeden neu ein. Ich mag das, sowohl bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als auch im Beruf. Es bleibt jederzeit spannend. Und ich bin mir jederzeit im Klaren darüber: Mir geht es gut.“ Das sei für sie eine sehr kostbare Erkenntnis.

Für den Patientenbegleitdienst existiert ein eigenständiges Helios-Tochterunternehmen für pflegeferne Tätigkeiten. Dazu gehören das Liefern von Material auf die Stationen oder das Wegbringen von Müll – früher typische Tätigkeiten für Zivildienstleistende und die häufigste Form der Ableistung eines Wehrersatzdienstes für anerkannte Kriegsdienstverweigerer. Im Jahr 2009 leisteten 90 555 Kriegsdienstverweigerer Zivildienst, die meisten im sozialen Bereich.

Krankenhäuser und Pflegeheime waren häufige Einsatzorte. Als 2011 in der Bundesrepublik Deutschland die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt wurde, fielen überall die so genannten „Zivis“ weg. Die Einrichtungen müssen das personell kompensieren. In Leisnigs Helios-Klinik tun das die gelben Engel vom Patientenbegleitdienst.

Von Steffi Robak