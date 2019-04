Döbeln

Was wohl sein Opa dazu sagen, würde. Das ging Patrick Seyffarth in der vergangenen Woche immer wieder durch den Kopf. „Schade, dass er es nicht mehr erleben konnte“, sagt der 28-Jährige nachdenklich. Sein Opa Lothar Körner hatte 1971 die Döbelner Traditionsbäckerei und Konditorei Körner von seinem Vater Albert übernommen. Drei Jahre vor seinem Tod im Jahre 2005 übergab er das Zepter des Handwerksbetriebs an Patricks Mutter Franziska. Nun ist es Patrick, der sich anschickt, das Familienunternehmen in die vierte Generation zu führen.

Aktuell ist er Schüler im Meisterstudienkurs an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Dresden. Das ist eine von sieben Schulen in ganz Deutschland in denen man in einem halbjährigen Vollzeitkurs die Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk belegen kann. Patricks Kurs begann Anfang Januar und wird sich noch bis Mitte Juni hinziehen. Mit ihm im Kurs lernen 14 künftige Bäckermeister und sechs Meisterinnen.

Vergangene Woche war die praktische Prüfung. Diese durften die Prüflinge unter ein frei wählbares Thema stellen. Patrick thematisierte in seinem Prüfungsschaufenster seine Heimatstadt Döbeln. „Hierzu hat er ein komplett essbares Schaustück, einen Stiefel, aus geflochtenem Teig gebacken und eine Buttercremtorte mit Marzipan gezaubert, auf der das Döbelner Stadtwappen aus Schokolade prangt“, beschreibt Schulleiter André Bernatzky. „Zur praktischen Meisterprüfung müssen die Kandidaten an 2,5 Tagen ein vorgegebenes Sortiment an Back- und Konditoreiwaren herstellen, ein Schaufenster einrichten, ein Verkaufs- und Beratungsgespräch führen, ein neues Brot, einen Kuchen und einen Snack entwickeln und vieles mehr. „ Patrick Seyffarth hat sich sehr wacker geschlagen und mehrfach die Note 1 erreicht. Insbesondere sein Snack, der „Döbelner Brotballon“ mit Lachs erreichte Höchstpunktzahlen“, schwärmt der Schulleiter.

Patrick Seyffarths Döbelner Brotballon mit Lachs bekam die Höchstpunktzahl für den so genannten Bäcker-Snack. In den Teigtaschen ist Salat. Zum Lachs gab es selbst gemachten Orangen-Senf-Dip. Quelle: André Bernatzky

Patrick Seyffarth hat sich erst vor drei Jahren endgültig für das Bäckerhandwerk entschieden. Nach dem Abitur 2011 am Berufsschulzentrum Döbeln war er in Australien und den USA, studierte danach in Zwickau Betriebswirtschaftslehre und kümmerte sich in einem Frankfurter Unternehmen um das Qualitätsmanagement. Danach arbeitete er zunächst im Autohaus seines Vaters und bei der Gruma, bevor er in die Bäckerei kam und sich um Events, Organisation und Vermarktung kümmerte. „Doch ich hatte den Ehrgeiz das Handwerk zu beherrschen und habe deshalb eine Bäckerlehre absolviert und jetzt den intensiven Meisterkurs angeschlossen“, sagt er. „Bei der Prüfung war Opa im Herzen bei mir .“

Das Schaufenster mit allem, was die Bäckerhandwerkskunst erfordert: Patrick Seyffarth von der Bäckerei Körner hat in seiner praktischen Prüfung zum Bäckermeister mit dem Thema Döbeln gepunktet. Quelle: André Bernatzky

Ab Juni wird es im 85 Jahre alten Familienunternehmen zwei Bäckermeister in der Produktion geben. Patrick wird dann seinen Cousin Kay Körner unterstützen und sich im Wechsel mit ihm in die Produktionsaufgaben teilen. Sein Biorhythmus hat sich zwischenzeitlich an die Arbeitszeiten im Bäckerhandwerk gewöhnt. Die Schichten gehen entweder von 20 bis 6 Uhr oder von zwei bis elf Uhr.

Regionalität und Natürlichkeit sind für den jungen Bäckermeister die Themen der Zukunft im Familienbetrieb. Das von ihm für seine Meisterprüfung entwickelte Spezialbrot mit Rotweizen, mit Rotwein gebacken, mit Walnüssen und Buchweizen versehen, soll es nach Ostern zu besonderen Anlässen als Döbelner Weinhändlinge in den Filialen geben.

Kommentar: Handwerk auch mit Abi attraktiv Vom Abi und vom Studium in die Backstube. Dieser Weg eines jungen Döbelners in den elterlichen und großelterlichen Handwerksbetrieb passt in die heutige Zeit. Nicht nur im Bäckerhandwerk, wo Patrick Seyffarth nun als Bäckermeister mit Betriebswirtschaftsstudium arbeitet, suchen die Handwerksmeister händeringend Nachwuchs als Gesellen und als Meister. Das Handwerk das eigentlich immer goldenen Boden hat, findet aktuell zu wenig gute junge Handwerker. Denn aus Handwerkersicht zu viele junge Leute erlangen die Hochschulreife und wollen danach studieren. Dabei ist in einigen Branchen schon jetzt abzusehen, dass die Nachfrage nach Handwerkerleistungen riesig ist, die Kapazitäten aber kaum reichen. Das treibt die Preise und bereitet den Könnern tatsächlich goldenen Boden. Im Bäckerhandwerk ist das sicher anders. Da steht der Handwerksbäcker in Konkurrenz zur industriellen Lebensmittelherstellung. Dem Preis für natürliches, handwerklich hergestelltes Backwerk sind dadurch Grenzen gesetzt. Dennoch ist die Geschichte des Döbelner Nachwuchs-Bäckermeisters ein Lichtblick. Das leckere Bäckerbrötchen und von Hand gemachte Kuchen oder Torten haben Zukunft. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer