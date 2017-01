Döbeln. Das Blitzerauto des Döbelner Ordnungsamtes stand im vergangenen Jahr beim Online-Verkaufsportal Ebay meistbietend zum Verkauf. Und das ohne Wissen der Stadt. Ein mächtig verärgerter Temposünder hatte ein Foto des Fahrzeuges dort eingestellt. „Ich wollte schon ein Gebot abgeben. Doch da war das Angebot schon wieder entfernt“, sagt Döbelns Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller schmunzelnd. Die Aktion des älteren Herren, der in Leschen in die städtische Radarfalle fuhr, hätte für ihn noch teurer werden können.

Wutausbrüche aber auch süßliche Worte gab es in den Räumen des Ordnungsamtes auch im letzten Jahr immer mal wieder. „Da kommt so mancher mit seinem Zettel ins Amt. Die einen toben. Andere meinen auf mich und die Mitarbeiter Druck ausüben zu können und fragen: ,Sie wissen wohl nicht wer ich bin?’“ , beschreibt Jürgen Müller. Einige meist etwas reifere Herren, lassen die Mitarbeiter der Bußgeldstelle stehen und wollen mit „dem Jürgen“, reden. „Es sind plötzlich viele Menschen, die mich angeblich von früher kennen und mit mir per Du sein wollen“, sagt er. Doch es nützt nie etwas. Knöllchen oder Blitzerfotos werden nicht mal eben abgebogen, weil jemand meint wichtig zu sein oder jemanden im Rathaus zu kennen. Selbst der eine oder andere Stadtrat muss sich dabei an die Nase fassen. „Wir sind keine Bananenrepublik“, so Müller klar. Auch er selbst hat im Vorjahr ein Blitzerfoto von seinen Bediensteten bekommen und gezahlt.

200 000 Euro an Verwarngeld und Bußgeld wurden im vergangenen Jahr in Döbeln eingenommen. 60 000 Euro davon von Falschparkern und 140 000 von Temposündern. Gegenüber 2015 sind das aber 45 000 Euro weniger. Denn die stationären Blitzer an der B 169 bei Neudorf wurden einmal gesprengt und einmal angezündet. Deshalb fielen sie über Wochen aus. Zudem war das Ordnungsamt personell etwas geschwächt. Die beiden festen Blitzer auf der B169 liefern die meisten Fälle, weil sie rund um die Uhr im Einsatz sind. Doch sie zeigen Wirkung. Die Zahl der Geblitzten geht hier auch ohne die Havarien zurück. Die Baustelle ander Volkshauskreuzung ließ die Umleitungsstrecke über die Waldheimer Straße mit 1000 Geblitzten im letzten Jahr zum Schwerpunkt werden. In der Ortslage Ebersbach stand der Blitzer der Stadt ebenso regelmäßig, wegen des vielen Bus- und des Abkürzungsverkehrs aufgrund der vollgesperrten Geyersbergstraße. 500 Mal löste der Blitzer hier 2016 aus. 450 Temposünder wurden im 30-er Abschnitt bei Marktkauf in Döbeln-Ost erwischt. Leipziger Straße und Oschatzer Straße (an der Gartenanlage) kamen auf je 350 Fälle. Neu in den Blitzer Top-Ten ist die Ortslage Leschen mit 200 Ertappten. Insgesamt hatte das Ordnungsamt 2016 an 25 Gefahrenstellen den Skoda mit dem Blitzgerät aufgestellt.

2017 wird mehr es deutlich Geschwindigkeitskontrollen und mehr als die 3000 Knöllchen aus dem Vorjahr in Döbeln geben. Das Ordnungsamt hat einen neuen Mitarbeiter für das Blitzerauto eingestellt. Der könnte auch früh zeitig und abends, wenn mancher mit quietschenden Reifen über den Obermarkt donnert zur Stelle sein. Ein neuer Blitzerschwerpunkt wegen akut gestiegener Unfallzahlen wird 2017 die 50-er Zone auf der B 169 vor der Auffahrt Masten werden.

Nach zwei Neueinstellungen laufen jetzt drei Vollzugsbedienstete in der Stadt ihre Runden und strafen Falschparker auch in den Wohngebieten wie Döbeln-Ost ab. Ein neuer Schwerpunkt beim Falschparken war im vorigen Jahr das Zuparken von Geh- und Radwegen, Parken an Einmündungen und abgesenkten Bordsteinen und das Nichtbedienen der Parkscheibe, der Parkautomaten oder das grobe Überziehen der Parkzeit.

Von Thomas Sparrer