Döbeln

Die anhaltende Trockenheit hilft beim Bau des neuen Penny-Marktes an der Muldenterrasse in Döbeln-Nord. „Das trockene Wetter hat uns geholfen und es musste deutlich weniger Unterboden ausgetauscht werden, um einen tragfähigen Untergrund zu erhalten. Wir liegen gut im Plan“, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG Wohnen in Döbeln. Döbelns größtes Wohnungsvermietungsunternehmen ist Bauherr für das Neubauprojekt.

Die Streifenfundemente für den neuen Markt liegen im Boden. Ab dieser Woche kommt die Bodenplatte. Dann geht der Markt in die Höhe. Zuvor waren in Zusammenarbeit mit den örtlichen Versorgungsunternehmen die Mittelspannungsleitungen und die Wasserleitungen umverlegt worden, die direkt unter dem Bauplatz lagen. Die Eröffnung des modernen Einkaufsmarktes nach den neuesten Konzepten von Penny ist für Ende November , noch vor dem Weihnachtsgeschäft geplant. Der Markt wird 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. 70 Parkplätze entstehen direkt daneben. Zudem wird sich im Vorkassenbereich ein Backshop einmieten. Ganz neu ist zudem die Entscheidung der Stadtwerke Döbeln, am Kundenparkplatz des Einkaufsmarktes eine Ladesäule für Elektroautos aufzustellen. „Beim Kabelumverlegen kam uns im Gespräch mit der Tag die Idee. So haben wir die für die Ladesäule notwendigen Kabel gleich mit verlegt“, sagt Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln. Ab November können dann an der neuen Ladesäule zwei Elektroautos gleichzeitig Stadtwerkestrom tanken.

Die TAG Wohnen baut zudem gerade den altersgerechten Wohnblock in der Bayrischen Straße 11/12 für ältere Menschen zu modernen Wohnungen in verschiedenen Grundrissen um. Die ersten Mietverträge sind bereit unterschrieben. „Die Nummer 12 ist bereits fertig. In Aufgang Nummer 11 werden die Arbeiten im August abgeschlossen“, so Dirk Förster-Wehle. Im September wird dann auch das Pflegeunternehmen Brambor in dem Gebäude seine neue Tagespflege eröffnen. Ein ähnliches Projekt hat die TAG Wohnen nun auch in einem weiteren ehemaligen Seniorenwohnblock am Doblinaweg 4 gestartet. Auch hier werden die Wohnungen komplett saniert und mit einigen Grundrissveränderungen umgebaut. Aus einigen nebeneinanderliegenden der überwiegenden Einraumwohnungen im Block werden Zweiraumwohnungen. Insgesamt soll der Umbau hier bis Februar /März abgeschlossen sein.

Einige Meter weiter startet dann im November das nächste Großprojekt der TAG im Wohngebiet Döbeln-Nord. Der Wohnblock in der Straße der Jugend 22 bis 28 wird komplett saniert und erhält verschiedene, auch größere Wohnungen mit komplett neue Grundrissen.

Seit dreieinhalb Jahren investiert die Tag kontinuierlich in Döbeln-Nord, wo das Unternehmen insgesamt 900 Wohnungen besitzt. Der Stadtteil mit seinen rund 3300 Einwohner soll noch deutlich attraktiver werden.

Von Thomas Sparrer