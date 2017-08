Penny öffnet in Ostrau spätestens Anfang November

Erster Konzept-Markt neuer Generation in Sachsen mit Wärmerückgewinnung und viel Glas

An der Kirchstraße in Ostrau geht es voran: Die Außenwände des neuen Penny-Marktes stehen schon. Die bis zu 7,50 Meter hohe Eingangshalle ist bereits zu erkennen. Mutterkonzern Rewe lässt hier den ersten Markt er neuen Gebäudegeneration in Sachsen errichten.