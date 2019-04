Leisnig

Das hat es in der Geschichte der Helios-Klinik Leisnig noch nicht gegeben: Der Kreißsaal der Geburtenstation bleibt ab Sonnabend und bis 1. Mai dieses Jahres geschlossen. Darüber informiert die Klinik per Pressemitteilung. Eltern, die in den Tagen bis Ende April Nachwuchs erwarten, müssen auf umliegende Kliniken ausweichen.

Der Ausfall von Hebammen zwinge Klinik zur temporären Schließung der Kreißsäle über die Osterfeiertage und die Ferienwoche, heißt es weiter. Ab Mai sei die individuelle Versorgung in der Geburtshilfe wieder gesichert

„Aufgrund von Schwangerschaften und Krankheit fällt derzeit ein Großteil unserer Hebammen aus“, erklärt Dr. Stefan Schwaiger, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der Helios Klinik Leisnig.

„Damit können wir nicht alle Schichten besetzen und temporär keine Rundumbetreuung von Schwangeren und Gebärenden mehr gewährleisten“, so der Geburtsmediziner weiter. Aufgrund der Osterfeiertage und der anstehenden Ferienzeit sei es unter dem derzeit herrschenden Hebammenmangel leider auch nicht möglich gewesen, das Hebammenteam kurzfristig aufzustocken.

Schwangere Frauen müssen im Fall einer Geburt für den Zeitraum von Sonnabend, 13. April, 20.30 Uhr bis zum 2. Mai, 6 Uhr auf die umliegenden Geburtshilfen in der Region ausweichen.

Die Eltern, die die Leisniger Klinik für die bevorstehende Geburt ihres Kindes ausgewählt haben, seien darüber informiert, dass sie sich an eine andere Klinik wenden müssen, heißt es weiter.

Geburtenstationen existieren in der Umgebung an Kliniken in Riesa, Borna, Wurzen, Grimma, Mittweida, Freiberg weiter weg. Ab Mai solle dann auch das Team in Leisnig wieder neu aufgestellt sein mit neuen Kräften. Neueinstellungen sollen die angespannte Situation dann ausgleichen. „Natürlich werden wir Frauen, die bis zum 13. April bei uns in der Klinik entbinden, wie gewohnt vollumfänglich bis zur vorgesehenen Entlassung versorgen“, betont Uta Reichel, Pflegedirektorin der Helios Klinik Leisnig.

„Trotz der temporären Schließung findet darüber hinaus an den beiden Donnerstagen, 18. und 25. April, von 8 bis 11 Uhr auch die reguläre Hebammensprechstunde in der Klinik statt“, erklärt Uta Reichel weiter.

Ab Donnerstag, 2. Mai, 6 Uhr früh, öffnen die Kreißsäle der Helios Klinik Leisnig wieder ihre Pforten. Dann ist das Hebammenteam wieder gut aufgestellt und kann eine sichere und individuelle Betreuung von Gebärenden garantieren.

„Wir nutzen die erzwungene Pause sinnvoll und führen in dem Zuge Renovierungs-, Maler- und Wartungsarbeiten in unseren Kreißsälen durch, die bei laufendem Betrieb schwer zu realisieren sind“, erklärt Peggy Kaufmann, Klinikgeschäftsführerin der Helios Klinik Leisnig.

Über den personellen Engpass und die begrenzte Schließung der Geburtshilfe werden die niedergelassenen Gynäkologen, die Rettungsleitstelle sowie die umliegenden Geburtenstationen auf direktem Weg informiert. „Alle zur Geburt angemeldeten Schwangeren informieren wir ebenfalls persönlich“, sagt Dr. Schwaiger.

Die Helios Klinik Leisnig verfügt über drei Kreißsäle. Pro Jahr werden zirka 500 Geburten betreut. Im Schnitt sind das pro Tag also etwa ein bis zwei Geburten. Dabei arbeiten in der Helios-Klinik Leisnig die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen des Mutter-Kind-Hauses fachübergreifend eng zusammen.

Das ermöglicht jederzeit eine individuelle Betreuung von Mutter und Kind. Das Team der Geburtshilfe steht für Fragen unter der Telefonnummer: 034321/8462 beziehungsweise 8461 zur Verfügung.

Von Steffi Robak