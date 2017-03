Gleich vier neue Erzieherinnen braucht die Kita Waldspatzen in Zschaitz. Eine ist schon da, doch statt den grundsätzlichen Mehrbedarf an Personal zu decken, muss diese zunächst eine schwangere Kollegin vertreten. Zwei weitere gehen noch dieses Jahr in den Ruhestand. Aus selbigem soll jetzt eine Erzieherin zurückgeholt werden.