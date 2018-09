Hartha

Augenblick mal - kenne ich das nicht? Diese Farben, diese Art von Architektur? Das Foyer der Stadtbibliothek von Hartha bietet mit einer neuen Fotoausstellung die Chance, auf die Suche zu gehen nach optischen Eindrücken, die manchen Betrachter in die eigenen Vergangenheit führen. Peter Schröter aus Waldheim stellt Fotos aus, die ihn bei Touren durch alte, teils bereits stark verfallene Industriebauten führte.

„Das hier könnte doch in den Harthaer Textilwerken fotografiert sein“, sinniert Bibliotheksleiterin Andrea Zenker beim Anblick eines der Fotos. Es sind vor allem die Farben, welche die Stimmung in Schröters Fotos authentisch aufleben lassen. Dieses blasse Grün der Ölsockel, das helle Blau, kombiniert mit einem sandigen Ockerton in Treppenhäusern und riesigen Werkhallen – Wer irgendwann einen DDR-Industriebetrieb betrat und die dortige Atmosphäre auf sich wirken ließ, wird sich von den von Schröter festgehaltenen „Augenblicken“, die Schröter in seinen Fotos festhielt, eigentümlich angesprochen fühlen. Die Ausstellung in der Harthaer Stadtbibliothek wird am Freitag 19 Uhr eröffnet.

Nicht allein im Bibliotheksfoyer, sondern auch im Ausstellungsraum unterm Dach hängen Schröters Fotos, Letztere aus einem Genre, dem sich der Waldheimer neu gewidmet hat. Dort trifft der Betrachter auf einige überraschende Augenblicke.

Von Steffi Robak