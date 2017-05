Döbeln. Zehn Zylinder-Motor, acht Liter Hubraum und 400 Pferdestärken unter der Haube. Am Dienstagnachmittag landete dieses Prachtstück von einem Sportwagen auf dem Acker unweit des Gewerbegebietes Döbeln-Ost. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln wurde gegen 16.12 Uhr alarmiert und quälte sich mit vier Fahrzeugen durch den Berufsverkehr. An der Kreuzung gegenüber der Fleischwarenfabrik war es zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Ein Polo war der pfeilschnellen Dodge Viper in die Quere gekommen. Der Sportwagen rammte den Polo an der Front und landete auf dem Acker. Hier schnitten die Feuerwehrleute den an den Beinen verletzten und eingeklemmten Fahrer aus dem Auto. Aus dem Coupé wurde ungewollt ein Cabrio. Die Insassen des Polo kamen mit dem Schrecken davon. Der Sportwagenfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache wird noch untersucht.

Von Thomas Sparrer