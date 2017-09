Pferdebahn feiert süßes Dreifach-Jubiläum

Döbeln. Selten fallen drei runde Geburtstag so günstig aufeinander wie bei der Döbelner Pferdebahn in diesem Jahr: Genau am Donnerstag vor 125 Jahren, am 8. September 1892, befuhr die Bahn erstmals ihre vollständige Route von Hauptbahnhof bis zum Hotel Weißes Kreuz, das einst an der Kreuzung von Dresdner und Oschatzer Straße stand. Vor 15 Jahren, am 11. Januar 2002, wurde der Pferdebahnverein gegründet, der es trotz Jahrhundertflut in nur fünf Jahren geschafft hat, die Bahn wieder auf die Gleise zu bringen. Womit man beim dritten Anlass zum Feiern wäre: Seit Juni 2007 fährt die Bahn wieder, seit 2009 sogar bis ins neu bezogene Depot am Niederwerder, das einst ein Kindergarten war. An all das erinnerten der jetzige Vereinschef Jörg Lippert und sein Vorgänger Uwe Hitzschke am Donnerstag bei einem Festakt im Museum. Hitzschke hatte sein Amt erst im April dieses Jahres an Lippert abgegeben und zeigte sich in der Rückschau hocherfreut über die große Unterstützung der Stadt und von Sponsoren und Vereinsmitgliedern. Von Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) gab es zwei Bilder mit historischen Straßenbahnansichten auf Spielkarten, die er einst auf einem Flohmarkt erworben hatte, für die Ausstellung. Bernd Wetzig von der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt gratulierte mit einer großzügigen Spende. Geld, das die Pferdebahner gut gebrauchen können: Sie wollen die Gleise bis zum Lutherplatz verlängern. Dafür fehlen rund 80 000 Euro.

Von Sebastian Fink