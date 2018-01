Pierburg investiert in Hartha und sucht fast 30 neue Fachkräfte

Ungeachtet des Warnstreiks, der am Mittwoch Teile der Belegschaft die Arbeit niederlegen ließ, setzt Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive an seinem Harthaer Standort auf Wachstum: So sollen auf einer hinzugekauften Fläche der ehemaligen Hausschuhwerke 270 Parkplätze für die Mitarbeiter entstehen. Auch deren Zahl soll wachsen.