Döbeln/Chemnitz. Mit dem starken Beruhigungsmittel Tavor hat eine 42-Jährige in einem Döbelner Schweinezuchtbetrieb Schindluder getrieben. Das steht nun auch nach der Berufungsverhandlung am Landgericht Chemnitz fest. Dort verhandelte am Montag die 6. Kleine Strafkammer unter Vorsitz von Richter Kay-Uwe Sander den Fall in zweiter Instanz. „Die Kammer hat die Berufung im Wesentlichen verworfen. Es ist bei dem Strafmaß des Amtsgerichtes geblieben“, teilt Marika Lang, Richterin am Landgericht und dessen Pressesprecherin, auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit.

Mehrfach hatte die Deutsche ihre Arbeitskollegen mit dem starken Beruhigungsmittel vergiftet. Davon ging Strafrichterin Christa Weik im August vergangenen Jahres im Amtsgericht Döbeln aus. Sie sprach die Frau der gefährlichen Körperverletzung in fünf tatmehrheitlichen Fällen schuldig und verurteilte sie zu 14 Monaten bedingter Haft. Zwei Jahre dauert die Bewährungszeit.

Tavor oder Lorazepam ist deutlich stärker als der im Faustan beziehungsweise Valium enthaltende Wirkstoff Diazepam. Es wird als Psychopharmaka eingesetzt, zum Beispiel um stark erregte Patienten zu beruhigen.

Das Urteil des Landgerichtes ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagte und die Staatsanwaltschaft können es noch mit dem Rechtsmittel der Revision anfechten. Dann prüft das Oberlandesgericht, ob der Richterspruch der Sander-Kammer Rechtsfehler enthält.

Von Dirk Wurzel