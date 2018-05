Großweitzschen

Planenschlitzer haben wieder in der Region Döbeln zugeschlagen. Ein Fernfahrer stellte am frühen Freitagmorgen auf einem Rasthof in der Straße Heiterer Blick bei einer Kontrolle seines Sattelzuges fest, dass Unbekannte in den Stunden zuvor an mehreren Stellen die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt und die Plombe der Ladebordwand aufgebrochen hatten. Offenbar waren die Täter auf die Ladung aus, nahmen jedoch keinen der beförderten Lkw-Reifen mit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Junge in Döbeln verletzt Leichte Verletzungen zog sich ein Elfjähriger am Donnerstag in Döbeln zu. Der Junge fuhr auf Parkplatz Am Steigerhaus. Gegen 14.45 Uhr stürzte er mit seinem Fahrrad hinter einem parkenden Pkw Audi und stieß dabei gegen das Auto. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von daz