Hartha

Es waren Strohballen, die an einem Hang in Schönerstädt brannten. In der Nacht zu Montag waren rund 20 Feuerwehrleute aus Hartha, Gersdorf und Geringswalde ausgerückt, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Auch am heutigen Vormittag waren sie noch im Einsatz. Die brennende Fläche wurde mit Erde abgedeckt, da die Flammen immer wieder aufzüngelten.

Am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, waren Feuerwehrleute und Polizei zu einem Brand in den Ortsteil Schönerstädt im mittelsächsischen Hartha gerufen worden. An einem Hang am Waldrand an der Ortsverbindungsstraße nach Langenau hatten sich nach Angaben der Polizei gepresste Stroh- und Grasballen entzündet. Infolgedessen gerieten etwa 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen.

Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Allerdings musste mehrere Stunden danach noch immer drauf geachtet werden, dass das Feuer nicht erneut ausbricht.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit bei der Polizei noch nicht vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an. Sie reihen sich ein in Ermittlungen zu weiteren in diesem Jahr ausgebrochenen Bränden, darunter im Harthaer Stadtwald sowie an der Sternwarte.

In Steina hatte ein Brandstifter sogar Brandbeschleuniger nachgeholfen und ein leer stehendes Abrisshaus vollends in Schutt und Asche gelegt.

Von Steffi Robak