Polizei erwischt angetrunkene Fahrer in Waldheim

Waldheim. Großes Polizeiaufgebot am Donnerstag verwunderte die Waldheimer. „Suchen die wen?“, fragten sich einige Nutzer der sozialen Netzwerke im Internet. „Die Kollegen des Reviers Döbeln haben gestern und vorgestern Verkehrskontrollen in Waldheim vorgenommen. Das war der Grund, warum Fahrzeugführer angehalten worden sind“, informiert Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der DAZ, weshalb die Polizei in den letzten Tagen stärker in Waldheim präsent war. Festgestellt haben die Polizisten bei der Verkehrskontrolle lediglich zwei angetrunkene Autofahrer. Bei beiden lag der Wert bei 0,5 Promille, was eine Ordnungswidrigkeit ist.

Von daz