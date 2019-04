Penig

Bei einer Wohnungsdurchsuchung staunten Kriminalisten des Polizeireviers Rochlitz nicht schlecht. Eigentlich wollten Sie am Donnerstag in der Wohnung eines 35-Jährigen in Penig „nur“ Beweise sichern. Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen den Mann wegen des Verdachts der unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln setzten die Beamten den Durchsuchungsbeschluss um und wurden mehr als fündig.

Ehemaliger Gasthof durchsucht

In der Dittmannsdorfer Straße durchsuchten sie die Wohnräume sowie Nebengelasse eines ehemaligen Gasthofes und fanden dabei jede Menge Beweismittel. In einem der Räume stießen die Polizisten auf eine umfangreich eingerichtete Drogen-Küche, welche offensichtlich zur Herstellung von Crystal-Meth genutzt wurde.

Die Drogenküche hat die Polizei ausgehoben. Quelle: Polizei Chemnitz

Drogen-Schnelltest durch Polizei

In einem Glas fand sich zudem eine kristalline Substanz, welche bei einem Schnelltest positiv auf Amphetamine reagierte. Diverse Kochplatten, verschiedene Glaskolben und Glasröhrchen, Atemschutzmasken, Kochtöpfe, verschiedene Chemikalien, destilliertes Wasser sowie diverse unbekannte Flüssigkeiten wurden sichergestellt. Doch damit war die Durchsuchung noch nicht abgeschlossen.

Gestohlener Skoda gefunden

Auf dem Grundstück fanden die Ermittler einen Skoda Fabia, der 2015 in Zwickau gestohlen und ein Motorrad der Marke „ Moto Guzzi“, das ebenfalls 2015 in Mittweida entwendet wurde. Neben den Kraftfahrzeugen wurde auch noch ein 2009 in Güstrow ( Mecklenburg-Vorpommern) gestohlenes Teleskopfernrohr sichergestellt.

In dieser dunklen Ecke wurde Crystal hergestellt. Quelle: Polizei Chemnitz

35-Jähriger zur Fahndung ausgeschrieben

Der 35-jährige Nutzer der Wohnräume konnte bei der Durchsuchung nicht angetroffen werden. Er ist bereits zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Polizei weiter mit.

Von daz/HS