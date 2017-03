Rossau. Insgesamt 43 Fahrzeuge kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz sowie Amtsveterinäre des Landratsamtes Mittelsachsen auf der Bundesautobahn 4 am Rastplatz „Rossauer Wald“ vergangenen Mittwoch und Donnerstag, darunter 22 Tiertransporte mit Pferden, Rindern, Schweinen und Ferkeln. Festgestellt wurden dabei zwei Straftaten (Fahren ohne Fahrerlaubnis). In 52 Fällen müssen die Fahrer mit Post von der Bußgeldstelle rechnen.

Aufgenommen wurden beispielsweise vier Fälle, in denen die Fahrer ein Mobiltelefon nutzten, in einem Fall war der Gurt nicht angelegt, weiterhin gab es 20 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, zwei Mal hatte man das Desinfektionsbuch nicht mitgeführt und in sechs Fällen nicht ausgefüllt. Zwei Fahrzeugführer waren ohne Transportpapiere unterwegs. Nicht gemolken vor der Abfahrt hatte man Kühe in zwei Fällen, je einmal hielt man den erforderlichen Platzbedarf für Schweine und Kühe nicht ein. Weiterhin wurden drei Verstöße gegen die Tiertransportverordnung, einer gegen das Tierseuchengesetz und einer gegen das Tierschutzgesetz festgestellt.

Verwarngeld erhoben die Beamten unter anderem wegen mangelhafter Ladungssicherung, Überladung, nicht mitgeführter tierärztlicher Bescheinigungen und nicht ausreichender Reinigung.

Von daz