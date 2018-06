Mittelsachsen

Ein Mann aus Mittelsachsen steht im Verdacht, sich über das so genannte Darknet – also in dunklen Bereichen des Internets – eine Schusswaffe besorgt zu haben. Polizisten nahmen den 41-Jährigen am Dienstag in Leipzig fest. Dabei konnten sie eine Pistole und die dazugehörige Munition sicherstellen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag informierte.

Richter ordnet U-Haft an

Das Amtsgericht Dresden hat noch am gleichen Abend gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl erlassen. Weitere Einzelheiten könne man gegenwärtig aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

BKA auch mit von der Partie

Die Sächsische Zentralstelle zur Be-kämpfung von Cybercrime (ZCS), angesiedelt bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, ermittelt mit dem Landeskriminalamt Sachsen gegen den männlichen Beschuldigten aus Mittelsachsen. Bei der Festnahme war das Bundeskriminalamt mit eingebunden.

Ermittler schweigen zu Details

Zu den Details, wie genaue Herkunft des Tatverdächtigen den Typ der Waffe, machte Oberstaatsanwalt Oliver Möller gegenüber der DAZ keine Angaben. Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden verwies auf ermittlungstaktischen Gründe. Die Untersuchungen zu diesem Fall dauern nämlich an.

Von daz