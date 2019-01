Meinsberg

Mehr als ein paar Fahrzeugteile blieben nicht von einem Unfall übrig, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr in Meinsberg ereignet hat. Nach Angaben der Polizei muss der bisher Ungekannte Fahrer rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend stieß er gegen mehrere Zaunpfosten und – felder sowie einen Wegweiser und eine Laterne. Die Beamten beziffern den entstandenen Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt jedoch jede Spur. „Anhand am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile konnte recherchiert werden, dass es sich um einen silberfarbigen BMW handeln dürfte“, heißt es aus dem Döbelner Revier. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer und Zeugen, die Angaben zu dessen Identität beziehungsweise dem Unfallhergang machen können. Hinweise werden im Polizeirevier Döbeln unter 03431/6590 entgegengenommen.

Von ap/DAZ