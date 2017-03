Döbeln. Nach der Sexualstraftat vom Dienstagabend an der Döbelner Wappenhenschanlage dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. „Zeugen und auch das gesuchte ältere Pärchen haben sich bislang nicht bei uns gemeldet“, sagt Andrzej Rydzik, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeidirektion Chemnitz. Ein unbekannter Mann hatte ein 14-jähriges Mädchen in Höhe des Spielplatzes in ein Gebüsch gezogen und wollte sich an ihr vergehen. Ein älteres Pärchen war durch die Hilferufe des Mädchens hinzugekommen und sprach den Täter an. Der floh daraufhin. Die Polizei bitte darum, dass sich die beiden Leute dringend melden. Ebenso werden von den Bürgern Hinweise zur Identität des Täters und seinem derzeitigem Aufenthaltsort erbeten. Zeugen melden sich bitte unter Telefon: 0371/ 387-3445 bei der Polizeidirektion Chemnitz. Den Täter beschrieb die 14-Jährige in ihrer Zeugenvernehmung wie folgt: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, südländischer Typ mit Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer weißen Strickjacke, einem grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke „Adidas“ und einem rot-schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift.

Von Thomas Sparrer