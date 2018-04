Döbeln

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Sonnabendnachmittag, vermutlich gegen 16 Uhr, in Döbeln einem Raub zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen in dem Fall.

Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Passanten hatten die Frau an der Teichstraße in Höhe der Grimmaischen Straße auf dem Boden liegend entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. In einem kurzen Gespräch mit den Polizisten vor Ort äußerte die 34-Jährige, mit dem Zug von Leipzig nach Döbeln gefahren zu sein. Von dort lief sie mit zwei Männern, die sie nach eigenen Angaben im Zug kennenlernte, bis zur B 169 und entlang der Bundesstraße. In der Folge hätten die Männer der Frau Schmuck, Bargeld und ein Handy geraubt. Anschließend stießen sie die Geschädigte zu Boden. Vom Ort des Vorfalls gelangte die 34-Jährige noch zur Teichstraße. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat was gesehen?

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wem ist am Bahnhof Döbeln eine Frau in Begleitung von zwei Männern aufgefallen, die mit dem Zug aus Leipzig kamen? Wer hat die drei am Sonnabend zu Fuß im Umfeld des Bahnhofes beziehungsweise der B 169 gesehen? Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Angaben zum Ablauf oder Ort des Geschehens machen? Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Döbelner Reviers unter der Rufnummer 03431/65 90 entgegen.

Von daz