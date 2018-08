Döbeln

Leicht verletzt wurde ein Kradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch früh, gegen 7.25 Uhr, auf der Friedrichstraße in Döbeln. Der 17-Jährige überholte in Höhe Bahnhofstraße einen unbekannten, offenbar dunklen, blauen Kleinwagen. Dieser setzte gerade auch zum Überholen an, sodass der 17-Jährige auswich, gegen einen parkenden Opel stieß und sich dabei verletzte. An Krad und Opel entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000 Euro.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum unbekannten Pkw machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Döbeln, Tel. 03431/6590, zu melden.

Von LVZ