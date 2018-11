Reichenbach

Die Polizei sucht nach mutmaßlichen Unfallflüchtling. Der soll ein Döbelner Kennzeichen an seinem Wagen haben. A 17. November 2018 gegen 09:05Uhr verursachte der vierzig- bis fünfzigjährige Fahrer eines grau- bis dunkelgrauen Transporters in Großschirmaer Ortsteil Reichenbach im Bereich „Am Teich“ einen Verkehrsunfall, indem er beim Rückwärtsfahren gegen eine Garage stieß und an dieser Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte.

Der Transporter, es soll sich dabei um einen Mercedes Sprinter gehandelt haben, besaß das amtliche Kennzeichen DL und am Transporter war die Aufschrift „Wireless Hifi“ zu lesen.

Nun fragt die Polizei: Wer kann Angaben zum unfallverursachenden Kleintransporter machen? Wer kann Angaben zum Fahrzeughalter machen oder bei wem erfolgte am besagten Tag eine Anlieferung mit einem derartigen Transporter?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 037322/150 entgegen.

Von daz