Marbach

Gegen 14.50 Uhr hatte der unbekannte Mann die Filiale der Sparkasse Mittelsachsen an der Hauptstraße in Marbach betreten und von einer Mitarbeiterin (49) Bargeld verlangt. Dabei hielt der Unbekannte augenscheinlich eine Pistole in der Hand. In der Folge kam es jedoch nicht zu einer Geldübergabe, woraufhin der Täter unerkannt flüchtete (DAZ berichtete).

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit einen schwarzen Integralhelm sowie eine schwarze Jacke. Zudem trug er noch schwarze Handschuhe und hatte einen schwarzen Beutel bei sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat das Amtsgericht Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit den Bildern der Überwachungskamera nach dem Täter. Wer erkennt trotz der Maskierung den Täter? Wer kann weitere Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0371 387-3448.

Bilder zu dem unbekannten Täter finden Sie auf der Internet-Seite der sächsischen Polizei.

Von daz