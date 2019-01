Ostrau/Jahna

Nach dem Einbruch in der Silvesternacht in ein Eigenheim in der Neuen Bergstraße im Ostrauer Ortsteil Binnewitz hoffen die Polizei und die Betroffenen weiter auf Hinweise. Die Ganoven waren zwischen dem 31. Dezember, 19.30 Uhr, und 1. Januar, 2 Uhr, in das Haus in der Neuen Bergstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und durchwühlten alle Räume nach Wertsachen. Mit einem erbeuteten Handy waren sie geflüchtet und hinterließen Chaos und mehrere hundert Euro Einbruchschaden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich der Neuen Bergstraße in Binnewitz bei Jahna fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Möglicherweise haben Anwohner Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter Telefon 0371/38 73 448 bei der Kriminalpolizeiinspektion in Chemnitz entgegengenommen.

Von Thomas Sparrer