Döbeln

Da tut Skepsis not. Denn in Döbeln sind falsche Polizisten unterwegs. Gleich mehrere Anwohner der Walter-Eckhard-Straße in Döbeln erhielten am Sonntagabend Anrufe von angeblichen Polizisten, die unterschiedliche Geschichten erzählten. Zum einen seien Einbrecher im Wohngebiet unterwegs, zum anderen sei jüngst vor Ort eingebrochen worden. In allen Fällen fragten die „Polizisten“ am Telefon, ob die Angerufenen Bargeld, wertvolle Münzen, Edelsteine oder Tresore in ihren Wohnungen haben. Die Anwohner machten richtigerweise jedoch keine Angaben zu ihren Wertgegenständen.

Sofort richtige Polizei anrufen

Im Zusammenhang mit den betrügerischen Anrufen warnt die Polizei davor, auf derartige Frage-Antwort-Spiele am Telefon einzugehen. Tatsächliche Polizeibeamte würden sich keineswegs auf derartige Art und Weise nach Wertgegenständen bei Bürgern erkundigen. Sie sollten solche betrügerischen Telefonate sollten umgehend beenden und die Polizei verständigen, empfiehlt André Rydzyk von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Von daz