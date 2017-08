Prächtig und mächtig – Heimatfreunde führen am Denkmaltag durchs Rathaus

„Macht und Pracht“ - so lautet das Thema des diesjährigen Denkmaltages am 10. September. Da in Roßwein das Zentrum der Macht das Rathaus ist und das Gebäude mit seinen Details durchaus auch Prachtvolles zu bieten hat, mussten die Mitglieder des Heimatvereins nicht lange überlegen. Sie widmen ihre Denkmal-Aktion dem Rathaus.