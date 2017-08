Preise für Häuser und Bauland im Raum Döbeln steigen

Auch Mieten ziehen etwas an

Wer in Döbeln aktuell ein Einfamilienhaus, ein Baugrundstück oder ein Wohn- und Geschäftshaus verkaufen möchte, hat gute Karten, dafür einen guten Preis zu erzielen. Auch die Wohnungsmieten in Döbeln ziehen moderat an. Schwerer hat es dagegen, wer eine Eigentumswohnung verkaufen möchte.