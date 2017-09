Preise für Wasser sollen im Raum Döbeln und Oschatz ein Jahr länger konstant bleiben

Mügeln/Oschatz/Döbeln. Der Wasserverband Döbeln-Oschatz schloss das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Gewinn von 195 693 Euro ab. Die Wirtschaftsprüfer erteilten dem Jahresabschluss des Verbandes den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, wie die Mitglieder der Verbandsversammlung während der Zusammenkunft am Montag im Rathaus Mügeln erfuhren. Der Verwaltungsrat hatte der Verbandsversammlung empfohlen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Dazu fasste das Gremium einen entsprechenden Beschluss.

Beschlossen wurde außerdem, den Vorsitzenden der Verbandsversammlung Matthias Löwe sowie den Geschäftsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz Stephan Baillieu die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2016 zu erteilen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte in ihrem Bericht die Ordnungsmäßigkeit der Verbandsführung bestätigt.

Ein langfristiges Finanzierungskonzept für betriebsnotwendige Investitionen ist Bestandteil der Genehmigung der Haushaltssatzung für 2017. In dem Konzept steht, welche Mittel zur teilweisen Finanzierung von Investitionen genutzt werden, um etwa jährlich ein Prozent in das Trinkwasserversorgungsnetz zu investieren. Damit soll dem Substanzerhalt Rechnung getragen werden. Außerdem soll die 2013 beschlossene langfristige Trinkwasserkonzeption des Verbandes fortgeschrieben werden. Auf diese Weise wird eine nachhaltige Versorgungssicherheit der Kunden im Verbandsgebiet gewährleistet. „In den Jahren 2014 bis 2016 und in der Hochrechnung 2017 wurden deutlich bessere Ergebnisse erzielt, als vor dieser Kalkulationsperiode angenommen“, informierte Stephan Baillieu, Geschäftsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz.

Zur nächsten Verbandsversammlung, die am 18. Dezember im Kloster Sornzig tagt, steht die Verlängerung des Kalkulationszeitraumes bei gleich bleibenden Entgelten für die Wasserkunden um ein Jahr zur Debatte.

Von Heinz Großnick