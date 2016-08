Döbeln. „Wir wissen, dass viele Läufer gern eine Medaille als Erinnerung an den Lauf haben wollen“, so Organisationsleiter Andreas Bunk. „Andere wiederum können darauf verzichten." Weil Medaillen auch ein nicht unerheblicher Kostenfaktor sind, habe man in den vergangenen Jahren immer wieder abgewägt und sich schließlich stets dafür entschieden, lieber in die Starterbeutel für alle zu investieren. Der fünfte Geburtstag ihres Laufes aber war noch einmal ein extra Anlass für die Mitglieder des Org-Teams, das Medaillenthema auf den Plan zu rufen. „Wir wollten allerdings nicht einfach eine Medaille kaufen, die jeder kaufen kann.“ Also wurde in den vergangenen Wochen getüftelt. Mit Hilfe zweier Döbelner Unternehmen, unter anderem der Metallveredlung Döbeln, ist nun eine individuelle Medaille entstanden, die am 18. September jeder Starter beim Übertreten der Ziellinie um den Hals gehangen bekommt. „Egal, auf welcher Strecke gestartet wird – jeder Finisher bekommt eine Medaille“, freut sich Bunk.

Freuen würde sich das Org-Team des Döbelner Halbmarathons auch, wenn sich kurzfristig noch ein paar Helfer für die Absicherung der Strecke am 18. September finden würden. „Wer Lust hat, dabei zu sein, kann sich gern unter 0173/3720617 bei uns melden und am 11. September, 14 Uhr, mit zur Helfereinweisung ins Welwel kommen“, so Bunk.



Von Manuela Engelmann