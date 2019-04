Leisnig

Kirchenmusik, Klostersanierung und der Hospizdienst – dorthin flossen dieses Jahr die größten Beträge aus der Zinsausschüttung der Charlotte-Weiß-Stiftung in Leisnig. Für jedes der Projekte gibt es 1.000 Euro. Bürgermeister Tobias Goth ( CDU), der mit im Stiftungsvorstand sitzt, signalisierte erstmals: Der Kreis der Geldempfänger muss sich verkleinern.

Dieses Jahr gab es 16 Antragsteller, keiner wurde abgewiesen. Das bringen die Stiftungsratsmitglieder nun auch wieder nicht über Herz, denn alle Antragsteller brauchen das Geld für Projekte, die nicht nur ihnen, sondern vor allem der Allgemeinheit zugute kommen. 5.700 Euro vom Zinsertrag wurden dafür ausgeschüttet.

Geförderte Projekte 2019 Sportverein Altenhof für das Mai-Vereinsfest; Tierschutzverein Leisnig für Tierheimbetrieb und medizinische Behandlungen; Evangelisch-lutherische Kirche für Matthäus-Passion sowie Silvesterkonzert; Verein Lebenszeit für Kostenübernahme von fünf Prozent für jeden Hospizplatz; Geschichts- und Heimatverein Leisnig für den Erhalt der Lutherbuche auf dem Kirchplatz Selbsthilfegruppe nach Krebs für die Feier aus Anlass des zwanzigjährigen Bestehens der Gruppe Förderverein Grundschule Sitten für ein Holzhäuschen am Schulhof für Sport- und Spielgeräte, Peter-Apian-Oberschule für die Ausgestaltuung des diesjährigen Theaterabends Kita Sonnenschein Heizkörperverkleidung im Eingangsbereich Schulverein Peter Apian für die Fahrt der Fünftklkässler nach Wangerooge Grundschule Leisnig für zwei Klassensätze Schubladenschränke Förderverein Klosterbuch für Arbeiten Am Kuhstalldach vom Kloster Buch Stadtbibliothek für die Beschaffung von Verlagspublikationen – „Was ist was?“ 45 Bücher sowie 28 Hörspiel-CDs Kulturbund Leisnig für das Sonntags-Café im Hof vom Stadtgut Senioren-Begegenungsstätte Kommode für Spiele und Bastelmaterial Kantorei Tragnitz für den Kauf neuer Kantaten-Chorhefte

Der Bürgermeister merkt an: „Zunehmend kommen die Anträge aus Bereichen, die der Stadt nachgeordnet sind.“ Und damit stellt er sich als Stadtoberhaupt selbst in die Verantwortung: Möchte eine kommunale Einrichtung etwas finanziert haben, muss sich zuerst die Kommune kümmern. Das Geld müsse dann aus dem Stadthaushalt bereitgestellt werden. „Wenn es unsere Einrichtungen sind, müssen wir das lösen“, so das Stadtoberhaupt.

Dass das nicht einfach wird, weil dann Prioritäten viel strenger als bisher gesetzt werden müssen, das ist Goth auch schon aufgegangen. Er nennt selbst Beispiele: In einem Kindergarten soll bei der Verschönerung des Eingangsbereiches die Heizung schick verkleidet werden. Die Begegnungsstätte braucht eine neue Kommode, und in der Grundschule soll ein Rollcontainer gekauft werden für ein neues Kunstzimmer. Charlotte Weiß starb 98jährig im Jahr 2002. Gemäß eigenem Wunsch ging ihr Nachlass in eine Stiftung ein. An ihrem Geburtstag, dem 14. April, werden die Zinsen an gemeinnützige Leisniger Gruppen und Vereine aufgeteilt.

Kommentar: Goth zwischen zwei Stühlen von Steffi Robak Ein vierstelliger Betrag wird in Leisnig aus Stiftungsmitteln ausgeschüttet – dank einer Unternehmerin, die ihr privates Vermögen nach ihrem Ableben genau dort eingesetzt sehen wollte: Wo aus privater Initiative Projekte der Kultur und Bildung wachsen. Es klingt erfreulich, dass der Kreis der Antragsteller und Empfänger wächst. Jedoch ist zu beobachten, dass sich verstärkt städtische Einrichtungen um Geld aus der Stiftung bewerben. Der Grund ist eher bedenklich: Von der Stadt selber werden die Einrichtungen finanziell notgedrungen knapp gehalten. Das gilt um so mehr bei freiwillig vorgehaltene Einrichtungen wie Bibliothek oder Seniorenbegegnungsstätte, und es kommt jedes Mal einem Sakrileg gleich, diese beim Namen zu nennen. Genauso müssen Schulvereine als Stiftungsgeld-Empfänger auf den Prüfstand, sind sie doch Finanzierungsquellen für Aktivitäten, die manchmal schulischen, manchmal privaten Charakter haben. Fakt ist: Charlotte Weiß rief ihre Stiftung nicht ins Leben, damit ihr Geld Finanzierungsdefizite der Stadt ausgleicht. Beim Einschränken des Geldempfängerkreises ist viel Fingerspitzengefühl nötig – eine heikle Aufgabe, bei welcher Bürgermeister Tobias Goth als Stiftungsvorstandsmitglied zwischen den Stühlen sitzt. s.robak@lvz.de

