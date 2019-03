Rosswein

An die Nacht im September vergangenen Jahres erinnert sich Milchbauer Christian Kalbhenn nicht gern: Außer Rand und Band waren seine Kühe im Stall in Haßlau geraten, als auf dem nahegelegenen Sonnenhof in Ossig ein Feuerwerk die Partygäste erfreute. Die Tiere rannten im Stall auf und nieder, was teilweise zu Verletzungen führte. „Ich brauchte zig Leute, um die Tiere zu beruhigen und wieder in den Griff zu bekommen.“

Ereignisse wie diese, aber auch zunehmend Beschwerden anderer Bewohner der Stadt und der Ortsteile haben die Verwaltung nun veranlasst, bei der Zulassung von Feuerwerken jedweder Art ein strafferes Regiment zu führen. Kurz gesagt: In den Monaten zwischen März und September wird es von der Stadt keine Genehmigung mehr für private Feuerwerke und Knallereien geben.

Jedes Wochenende Lärm

Damit reagiert die Stadt auf Beschwerden nicht nur über Lärmbelästigung, sondern eben auch was den Artenschutz angeht. „Bisher herrscht in diesen fünf Monaten Hochbetrieb in Sachen Feuerwerk und Knallerei“, sagt Martina Mertinat, die in der Stadtverwaltung für die entsprechenden Genehmigungen zuständig ist. Immer öfter werde auch auf privaten Feierlichkeiten ein Feuerwerk entzündet. Anwohner vom Weinberg oder auch am Schweizerberg in Niederstriegis machen nahezu jedes Wochenende dieselben Erfahrungen wie Milchbauer Kalbhenn: Es wird geknallt, was das Zeug hält.

Und das stört nicht nur die Bewohner in ihrer Ruhe, es hat auch negative Auswirkungen auf das Tierwohl. In die Monate April bis August fällt beispielsweise die Brut- und Weidezeit. Feuerwerke können Tiere nicht nur direkt, sondern auch indirekt beeinträchtigen: durch plötzlich auftretende Lichteffekte und Böllerschüsse. Tierische Sinnesorgane sind in aller Regel feiner als die des Menschen, weshalb es zu Panikreaktionen kommen kann, die mit Aufgabe der Nachzucht, mit Verletzungen oder sogar mit dem Tod des Tieres enden können.

Lebensfreude versus Tierschutz

Mit der übermäßigen Lärmbelästigung und dem Angriff auf das Tierwohl soll Schluss sein, auch wenn sich die Stadt im Klaren darüber ist, dass Feuerwerke auch ein Ausdruck von Lebensfreude und Partykultur sind. Feuerwerke von bestellten Pyrotechnikern müssen sowieso vom Landratsamt genehmigt werden und die Stadt wird lediglich informiert. Privatpersonen können einen Antrag auf Feuerwerksgenehmigung bei der Stadt einreichen. Den Antrag gibt es sowohl im Rathaus, als auch auf der Homepage und er muss zwei Tage vor dem entsprechenden Ereignis bei der Stadt eingereicht sein. Der Verwaltungsakt kostet 10 Euro. Über die Höhe der Bußgelder bei illegalen Feuerwerken muss die Stadt noch abschließend befinden. Doch fest steht, dass es bis zu 500 Euro werden können.

Auch wenn er weiß, dass damit nicht jedes Feuerwerk unterbunden werden kann, freut sich Milchbauer Christian Kalbhenn doch, dass sein Anliegen im vergangenen Herbst offenbar doch nicht ganz klanglos verhallt ist und die Stadt nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln will.

Von Manuela Engelmann-Bunk