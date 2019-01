Mittelsachsen/Döbeln

Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen im Landkreis Mittelsachsen ist im zurückliegenden Jahr leicht zurückgegangen. Lag die Schuldnerquote im Jahr 2017 bei 9,31 Prozent, so betrug sie im Vorjahr 9,19 Prozent. Das besagen aktuelle Daten zum Schuldner-Atlas 2018, die am Dienstag von der Creditreform Leipzig Niedenzu KG veröffentlicht wurden.

Waldheim Schlusslicht wegen JVA

Die niedrigste Schuldnerquote in Mittelsachsen kann Lichtenau mit 4,87 Prozent vorweisen. Schlusslicht ist nach wie Waldheim mit errechneten 16,76 Prozent. Das liegt aber wie schon in den vorangegangenen Jahren ganz offenbar nicht daran, dass die Zschopaustädte besonders gern und hoch verschulden und Kredite dann nicht zurückzahlen können, sondern vermutlich an der in Waldheim befindlichen Justizvollzugsanstalt. Deren Insassen dürften zu einem großen Teil überschuldet sein, was sich in dieser Statistik niederschlägt.

Anstieg im Altkreis Döbeln

Nur den Altkreis Döbeln betrachtet, ist die Quote in der Stadt Döbeln zwar leicht gesunken. In allen anderen Kommunen ist ein Anstieg zu verzeichnen, in der Gemeinde Ostrau und in Roßwein sogar ein recht deutlicher.

Überschuldung liegt dann vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Kurz gesagt: Die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben übersteigen dauerhaft die Einnahmen.

Die Untersuchungen von Creditreform zeigen, wie sich die Überschuldung von Verbrauchern innerhalb von Regionen kleinräumig – also auf der Postleitzahlenebene – verteilt und entwickelt.

Von Olaf Büchel