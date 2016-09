Döbeln. Eine Probealarm an der Alarmanlage des Döbelner Rathauses sorgte am Freitagnachmittag für einiges Aufsehen am Obermarkt. Anwohner hatten die Polizei verständigt, die mit einem Streifenbus und zwei Beamten vor Ort war. Bei dem Alarm handelte es sich allerdings um einen angekündigten Probelauf der Alarmanlage, der auch einige Zeit in Anspruch nehmen sollte, war von Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher zu erfahren.

Von Thomas Sparrer