Waldheim. Noch vor Ostern hat die Stadt ein langgehegtes Projekt abgeschlossen: Den Umbau des Spielplatzes in Unterrauschenthal. Am Gründonnerstag brachte ein Mitarbeiter des Bauhofes den Fallschutzkies rund um die neue Rutsche aus. Der ist notwendig, damit sich kein Kind verletzt, sollte es vom Rutschturm fallen. Rund 6000 Euro hat Waldheim in die neue Rutsche und den Spezialkies investiert. Der Kletterwürfel ist gebraucht und stammt vom Spielplatz am Brückenmühlenpark, den die Stadt komplett neu ausgestattet hat.

„Nach Ostern erledigen wir dann noch einige Restarbeiten auf dem Spielplatz“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten die Kinder in Unterrauschenthal längst einen ordentlichen Spielplatz. Nun aber ist ordentlich was zu sehen. Kein Vergleich mehr mit dem Zustand von vor einem Jahr. Damals sprang auf dem bröckelnden Beton der Tischtennisplatte bestimmt kein Ball mehr richtig, die Wippgeräte sahen aus, als stammten sie noch vom vorm Krieg. In einer Unkrautwüste stand eine Art Klettergerüst – ein Netz aus rostigen Stahlketten, gespannt zwischen verwitterten runden Holzpfeilern. Aber: Selbst 85-Kilo-Männer konnten dort noch gefahrlos hochklettern, wie ein Selbstversuch erfolgreich zeigte. Morsch waren dagegen die Holzbalken, die die Unkrautwüste begrenzen, welche sich beim näheren Hinschauen als Sandkasten entpuppte.

Die Tischtennisplatte und die morschen Balken sind nun verschwunden, das Kettenklettergerüst ebenso. Statt einer Unkrautwüste sind jetzt die Spuren des Radladers zu sehen und es wird wohl nötig sein, neue Wiese anzusäen. Aber bekanntlich kann man kein Omelett backen, ohne Eier zu zerschlagen. Auch dank einiger Spenden konnte der Radlader in Unterrauschenthal zum Spielplatzbau rollen. Der Verschönerungsverein hat 1000 Euro dazu gegeben, die er wiederum von als Spende von der Sparkasse bekommen hatte. Mit weiteren Spenden summierte sich das Unterstützungsgeld auf rund 1400 Euro.

Von Dirk Wurzel