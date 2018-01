Problempiepser nerven Kameraden – Linke hakt beim Landkreis nach

Birdy – Vöglein – heißt der Hersteller der neuen Feuerwehrpiepser im Landkreis Mittelsachsen. In der Region Döbeln zwitschern diese aber nicht so wie gedacht. Das ärgert die Kameraden. Die Partei Die Linke hat nun beim Landratsamt nachgehakt, will wissen, wie der Kreis die Probleme handhabt.