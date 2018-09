Döbeln

Im gut besuchten Zirkuszelt feierte am Freitagabend der Circus Probst die Premierenvorstellung bei seinem Döbeln-Gastspiel. Am Sonnabend sind Vorstellungen um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, um 11 und 16 Uhr. Für die Vorstellung am Samstagabend stellte der Zirkus den DAZ-Lesern fünf mal zwei Freikarten zur Verfügung. Aus über 50 Einsendungen wurden per Los folgende Gewinner ermittelt: Claudia Wokittel aus Döbeln, Pia Rüdiger aus Pommlitz, Sigrid Haberecht aus Westewitz, Anita Hanke aus Roßwein und Anja Jähnichen aus Döbeln. Die Karten liegen ab 18.30 Uhr an der Zirkuskasse auf den Klosterwiesen auf den Namen der Sieger abholbereit (bitte Ausweis nicht vergessen). Für alle, die nicht gewonnen haben, gibt es Karten an der Ticket Hotline: 0175-79 78 449 oder an der Circuskasse.

Von Thomas Sparrer