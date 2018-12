Hartha/Leisnig

Im Landkreis Mittelsachsen leben 2 000 geflüchtete Menschen. Davon nennen gegenwärtig 35 Hartha ihr neues Zuhause. Seit Anfang 2016 strandeten überwiegend Familien in der kleinen Industriestadt. Ein Neuanfang in einem fremden Land. Fremde Sprache. Fremde Bräuche. Andere Regeln. Mit einem Dach über dem Kopf und einem Platz in der Schule ist die Starthilfe in ein neues Leben jedoch nicht getan. Mehr bietet die Betreuung des Landkreises jedoch kaum. Ihrem Alltag sind sie selbst überlassen. Umso wichtiger ist das Projekt von Silvio Kühne und Stefan Orosz. „Ankommen und Bleiben in Leisnig und Hartha“ heißt es seit Mai diesen Jahres, nachdem sie ihre Angebote auch auf Hartha ausweiteten. Es ist seitdem einiges passiert, doch sie sind sich einig, dass das erst der Anfang sein kann. Im nächsten Jahr steht ihre Initiative wieder auf dem Prüfstand.

Nachbarschaftshilfe als der harte Kern

„Ganz zu Beginn hieß es, Leisnig würde 100 Geflüchtete unterbringen“, erinnert sich Orosz. Die Bedenken der Bewohner waren damals groß, genauso wie die Neugierde. Schnell formierte sich um die Initiative ein großer Helferreigen. Als die beschworene Ankunft der Vielen jedoch ausblieb, löste sich zu Orosz Verdruss der anfängliche Tatendrang auf. „Das hatte sowas feuerwehrmäßiges. Alle wurden alarmiert, ,rückten aus’ und dann passierte nichts“, ergänzt Kühne. Das war vor knapp drei Jahren. Der harte Kern an Engagierten besteht in Leisnig heute aus sechs Leuten, in Hartha sind es fünf. Die Meisten sind direkte Nachbarn der Geflüchteten und haben einen direkten Draht.

Seit dem Frühjahr gibt es auch in Hartha integrative Angebote

Als Orosz das Projekt 2016 ins Leben rief, war er noch Einzelkämpfer. Sein Partner stieß in diesem Jahr frisch dazu. Mit ihm auch die Stadt Hartha als Betreuungsgebiet. Die beiden hielten diesen Schritt für überfällig. Denn bis dahin passierte nichts, niemand kümmerte sich. Die Familien waren einfach da. Seit Mai organisierten sie bereits ein Begegnungsfest im Diakonat und einige Vorträge in der Stadtbibliothek. Die Resonanz war positiv, bestätigt Stefan Orosz während er dicke Ordner wälzt, in denen er minutiös jeden Flyer ihres Projektes archiviert. „Aber es ist auch klar, dass zu diesen Veranstaltungen vor allem Leute kommen, die dem Thema Migration offen gegenüberstehen und an den Menschen interessiert sind.“ Sie seien zwar durch und durch Idealisten, trotzdem wissen sie, dass sie mit ihren humanistischen Ideen, nicht zu jenen vordrängen, die die größten Ressentiments schüren.

Eine offene Sprechstunde für Fragen und Sorgen

„Ankommen und Bleiben“ kümmert sich um Dreierlei: Informationsveranstaltungen, Begegnungsabende und die direkt Hilfe bei Behördenfragen oder ähnlichem. Dafür gibt es in Hartha jeden Mittwoch 15 bis 18 Uhr eine offene Sprechstunde für Geflüchtete. Auch die ehrenamtlichen Helfer nutzen diese Zeit für Absprachen oder einfach um um Rat zu fragen.

Die Projektverantwortlichen sind sich einig, dass es noch viel zutun gibt. Aber ihre Zukunft ist abhängig vom Wohlwollen des Freistaates, von dem sie ihre Förderung beziehen. Und natürlich von der Kooperation mit den Leuten der Region. Der Landkreis kocht sein eigenes Süppchen. Orosz berichtet von Pflichtbesuchen, bei denen lediglich der Zählerstand abgelesen oder von den Geflüchteten ein Krankenbehandlungsschein abgeholt werde. „Mit sozialer Betreuung hat das nicht viel zutun“, beklagt der Harthaer Stadtrat. „Das Ziel sollte sein, dass sie selbstständig werden. Aber man muss sie doch auf dem Weg dahin ermutigen und begleiten.“

„Junge Menschen zieht es in die Stadt“

Wie wichtig es ist, dran zu bleiben, zeigt allein die hohe Fluktuation. „Ich habe es erlebt, dass in einer Wohnung innerhalb von zwei Jahren vier Familien ein- und ausgezogen sind“, so Orosz. Bei jedem neuen Geflüchteten setzen sie wieder bei Null an. Keine vergebene Mühe, aber immer wieder neuer Aufwand. Die Menschen, die geblieben sind, sind zum Leidwesen der beiden nur leidlich sozialisiert in Hartha. „Gerade die jungen Menschen zieht es in die größeren Städte. Aber ich sage ihnen auch immer, dass sie dort nur einer von vielen sind. Die Unterstützung ist nicht zwingend besser.“ Manch einer schätzt aber auch das ruhige Leben in ländlicher Region. Die Nähe zur Natur und das Klein-Klein gefällt vor allem Familien.

Silvio Kühne und Stefan Orosz sind auf einem guten Weg. Sie merken, dass sich Dinge verändern. So klein sie auch sein mögen. Und sie wissen, dass ihre Hilfe gebraucht wird.

Von Lisa Schliep