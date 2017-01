Vor Jahren in einer DAZ-Umfrage abgewählt, wird die Variante erneut diskutiert: Soll die Leisniger Weihnachtspyramide besser auf dem Marktplatz stehen statt in der Altstadt? Am Rande der jüngsten Sitzung im Gewerbeverein kam das Thema auf, mit dem Argument: Die Pyramide sei so schön, sie solle besser sichtbar sein. Doch es spricht auch etwas gegen den Marktplatz.