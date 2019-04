Hartha

Am Sonntag knattern Quads aus ganz Mittelsachsen zwischen Hartha und Beerwalde. Sponsoren zahlen Geld für jeden zurückgelegten Kilometer. Wer dabei sein möchte, ist willkommen, denn es geschieht für einen gute Zweck: Geld wird gebraucht für einen Indoor-Spielplatz.

Vor wenigen Tagen sind die Harthaer Quad- und ATV-Freunde bereits zu einer kleinen Testrunde aufgebrochen. Am Sonntag sollen es richtig viele Fahrer aus ganz Mittelsachsen und darüber hinaus werden.

Da eine ganze Menge weiterer vierrädriger motorisierter Fahrzeuge durch Mittelsachsen rollen mit Bezeichnungen wie All Terrain Vehicle ( ATV) oder Side-by-Side-Vehicle (SSV) um nur einige zu nennen, solle sich am besten keiner ausgeschlossen fühlen. Das sagt Marcel Mosch aus Hartha. Zusammen mit Sandra Sitza, Christian Quosdorf und Marco Richter plant und organisiert er die bevorstehende Charity-Aktion.

Wer etwas fährt, was nicht mehr so richtig Motorrad, jedoch auch noch nicht so recht Auto ist, oder irgendwie beides, der ist also willkommen zur Osterausfahrt am Sonntag.

Quad-Freunde aus Hartha und der Umgebung laden die Szene aus Mittelsachsen sowie aus Dresden und Leipzig zur Ausfahrt ein, die Geld bringen soll. Treff für den Start ist am Ostersonntag 10 Uhr auf dem Marktplatz von Hartha. Ziel ist die Heilpädagogischer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche in Beerwalde. Diese Wohngruppe soll mit der Fahrt aus unterstützt werden.

Geld für Kinderwohngruppe in Beerwalde

Wie das funktioniert, erläutert Marcel Mosch: „Durch unsere Sponsoren ist es uns gelungen, unsere Idee zu verwirklichen. Durch jedes teilnehmende Fahrzeug und die dadurch gefahrenen Kilometer erwirtschaften wir einen Betrag. Dieser kommt den Kindern und Jugendlichen in Beerwalde zu Gute. Zur Zeit sind in dieser Wohngruppe 14 Kinder und Jugendliche untergebracht. Diese wünschen sich einen Indoor-Spielplatz, direkt an ihrem Wohnheim.“

Die Wohngruppen-Betreiber vom Internationalen Bund haben so weit alles geklärt, damit eine angrenzende Garage angemietet werden kann. Dort soll das Projekt verwirklicht werden.

Jeder gefahrene Kilometer zählt

Mosch: „Die Organisatoren der Ausfahrt möchten mit der Aktion etwas Gutes tun, um den Kinder eine schöne Zukunft zu ermöglichen und ihnen Hilfe auf den weiteren Lebensweg geben. Wir wollen damit ein Zeichen nach Außen senden, dass es wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Vergangenheit zu akzeptieren und zu integrieren.“ Dafür zähle jeder Teilnehmer, jedes Fahrzeug und jeder gefahrene Kilometer. Die Tour führt durch die Region Döbeln und Mittweida.

Ostersonntag, 21. April, Start 10 Uhr, Marktplatz Hartha, unterwegs gemeinsames Mittagessen, gegen 15 Uhr Ankunft in Beerwalde.

Von Steffi Robak