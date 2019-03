Region Döbeln/Chemnitz

Quer Beet soll ein 38-Jähriger Harthaer in Kleingärten geklaut haben. Bier und Wurst aber auch Fernseher und Handscanner – der Anklagesatz der Staatsanwaltschaft Chemnitz listet ein buntes Sammelsurium an Beutestücken auf. Zur Stunde verhandelt ein Schöffengericht am Amtsgericht Chemnitz diese Anklage wegen besonders schweren Diebstahls in 18 tatmehrheitlichen Fällen.

Süßes zum Kaffee

„Der Angeklagte verzehrte zudem Bier und Schnaps des Geschädigten.“ So heißt es unter Tatziffer 9 der Anklage. Demnach sei der Harthaer, der strafrechtlich noch ein völlig unbeschriebenes Blatt ist, in einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitraum zwischen dem 11. und dem 12. August 2018 in eine Gartenlaube an der Harthaer Pfarrgasse eingedrungen. Aus dieser habe er Süßigkeiten, Kaffee und Bohrmaschine gestohlen.

Obstgarten ohne mobilen Computer

Zum Zeitpunkt dieses Diebstahls soll der Mann laut Anklage schon zwei Monate als Laubenknacker in Hartha, Waldheim und Leisnig unterwegs gewesen sein und in Hartha am meisten zugeschlagen haben. Kleingärtner in den Anlagen „Erholung“, „Naturheilfreunde“, „Neuland“ und „An der Sternwarte“ in Hartha sowie in der am Sportplatz in Waldheim-Richzenhain standen vor aufgebrochenen Lauben, vermissten Sachen. Dem Leisniger Obstgarten GmbH kam gar ein mobiler Computer für die Feldarbeit im Wert von 800 Euro weg. Der lag laut Anklage in der drei Bauwagen in der Minkwitzer Plantage, die der Angeklagte aufgebrochen haben soll.

1500 Euro Stehlschaden

In Gartenlauben soll er auch Werkzeug und Elektronikgeräte gestohlen haben. Aber eben auch Bier (einen Kasten in Hartha) und Lebensmittel, in einem Fall sogar welche für 150 Euro. Zusammengerechnet beträgt der Wert der im Anklagesatz aufgelisteten Beute rund 1500 Euro. Mit 1200 Euro schlägt der Sachschaden zu Buche. Ungewöhnlichstes Beutestück: Ein Hirschgeweih, vermutlich gestohlen aus einer Laube in der Harthaer Anlage „Naturheilfreunde“ in der Nacht des 17. auf den 18. August 2018.

Nicht alles angeklagt

Das Amtsgericht Chemnitz verhandelt gegen den mutmaßlichen Laubeinbrecher, weil er seit Oktober 2018 in Untersuchungshaft in der JVA Dresden sitzt. Wegen Wiederholungsgefahr hatte der Ermittlungsrichter diesen damals gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen. Eigentlich sollen 110 Diebstähle in Harthaer, Waldheimer und Leisniger Gartenlauben auf das Konto des mutmaßlichen Serientäters gehen. Aber die Staatsanwaltschaft geht davon aus, ihm nur einen Bruchteil dieser Taten, nämlich 18 Stück, nachweisen zu können. Was ihr als nicht sicher zu beweisen erschien, hat die Anklagebehörde eingestellt. In einigen dieser schwierigen Fälle auch deshalb, weil die zu erwartende Strafe für diese Taten die Gesamtstrafe nicht wesentlich erhöhen würde. Paragraf 154 der Strafprozessordnung erlaubt diese Prozessökonomie.

Verteidiger: Mandant hatte Alkoholproblem

Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der Verteidiger des Angeklagten, räumte für seinen Mandanten „grundsätzlich“ ein, dass dieser in Gärten eingestiegen sei und Diebstähle begangen habe. Aber konkrete Taten könn er nicht benennen. „Nach seiner Kündigung hat mein Mandant kein Arbeitslosengeld I bekommen – er sagt, weil sein ehemaliger Arbeitgeber nicht mitgewirkt habe. Danach hat er von seinen Ersparnissen gelebt. Die waren irgendwann alle“, schilderte der Verteidiger das Motiv seines Mandanten. „Er hatte zu der Zeit ein erhebliches Alkoholproblem. Ich halte seine Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt für eingeschränkt, beziehungsweise aufgehoben.“

Kein Deal.

Um einen Sachverständigen hinzuziehen zu können, hat das Gericht die Hauptverhandlung ausgesetzt. Diese startet Anfang April komplett neu. Außerdem sind weitere Ergebnisse der Ermittler eingetrudelt, als die Anklage schon erhoben war. Mit diesen konnte sich der Verteidiger bisher noch nicht auseinandersetzen. „Wie soll ich da verteidigen?“, sagte Rechtsanwalt Fischer. Nun hat er erstmal Akteneinsicht. Auf das Angebot, das Verfahren mit einer Absprache –einem sogenannten Deal Strafobergrenze gegen Geständnis –zu beenden, gingen der Angeklagte und sein Verteidiger nicht ein.

Von Dirk Wurzel