Hartha

Die Listen stehen für die Kommunalwahlen am 26. Mai in Hartha. Am Donnerstagabend hat der Gemeindewahlausschuss der Stadt die Wahlvorschläge bestätigt.

Die CDU-Männer Christian Köhler und Albrecht Günther kandidieren nicht noch einmal für den Stadtrat. Dafür stehen vier neue Namen auf der Liste: Sven Voigtländer, Christian Pachur, Sascha Georgi und Jens Schröder. Die vier sind Mitglied des inzwischen 110-köpfigen RB-Fanclubs „De Middlsaxn“. Aktuell hat die CDU acht Sitze im Stadtrat, einer davon unbesetzt. Auf der Liste für das gegenwärtige Wahljahr stehen neun Kandidaten.

Die Linke schickt mit Eric Köhler und Hans Hoffmann ebenfalls frisches Blut. Momentan ist der zweite Sitz neben Hans-Jürgen Gückel unbesetzt, da Stefan Orosz erst kürzlich als Stadtrat ausschied.

Bei der Freien Wählergemeinschaft Hartha (FWH) wurde mutig durchmischt. Neben Sören Lungwitz, Regina Roßbach und Peter Fischer stehen Harry Goldammer, Stefan Träger, Udo Chmelarz und Dr. Wolfgang Fichtner mit auf den Listenplätzen. Fichtner sitzt derzeit noch für die SPD im Stadtrat. In den Ortschaftsräten ändert sich nur wenig.

In Steina schicken die Freien Wähler sechs Kandidaten ins Rennen, fünf besetzen bereits den Rat. Für den achtköpfigen CDU-Ortschaftsrat in Wendishain ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch Gersdorf, ebenfalls in CDU-Hand, setzt auf Altbewährtes. Die Linke, die aktuell einen Sitz im Rat hat, stellt für diese Kommunalwahlen hier keinen Kandidaten.

Die Kandidaten Stadtrat Hartha CDU: Christian Zimmermann (Informatiker), Sven Voigtländer (Prokurist), Ronny Walter (selbstsändiger Versicherungs- und Bankkaufmann), Thomas Stemmildt (Eisenbahner), Matthias Thiel (selbstständiger Handwerker), Christian Pachur (Dachdeckermeister), Sascha Georgie (Koch), Ekkehard Thiele (Landwirt), Jens Schröder (Einrichter) Freie Wählergemeinschaft Hartha: Sören Lungwitz (Prokurist), Regina Roßbach (Bankfachwirtin), Peter Fischer (Augenoptiker), Dr. Wolfgang Fichtner (Physiker), Harry Goldammer (Diplom-Ingenieur), Stefan Träger (Bauleiter), Udo Chmelarz (Leiter Vertrieb) Die Linke: Eric Köhler (Technischer Angestellter), Hans Hoffmann (Kunstmaler), Hans-Jürgen Gückel (Polizeibeamter i.R.) Ortschaftsrat Steina Freie Wählergemeinschaft Hartha: Carin Lau (Betriebswirtin), Volker Piva (Rentner), Harry Goldammer (Diplom-Ingenieur), Aribert Schuricht (Industriemeister), Jens Stephan (Landarbeiter), Michael Helm (Kfz-Mechaniker) Ortschaftsrat Wendishain CDU: Ronny Bauch (Metallbauer), Axel Köhler (Maurer), Michael Mieth (Angestellter), Siegfried Roßberg (Friedhofsverwalter), Ingolf Schödel (Leiter Prozessmanagement IT), Conny Zimmermann (Krankenschwester), Stephan Zschaage (Diplom-Agraringenieur) Ortschaftsrat Gersdorf CDU: Tino Buschmann (Maurer), Hans-Gerd Diesmann (Elektromeister), Kathrin Goldammer (technischer Außendienst), Wilfried Hoffmann (Rentner), René Meckert (Polizeibeamter), Michael Naumann (Maschinenbauingenieur), Martin Reinike (Landwirt), Thomas Stemmildt (Eisenbahner)

Von Lisa Schliep