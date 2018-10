Leisnig

Seit Jahren wird an der Saxonia-Turnhalle von Leisnig herumgedoktert: Dort mal ein paar neue Fenster, hier mal ein neues Dach... Im Jugendstadtrat diskutierten die Schüler der zehnten Klassen jüngst eine Radikalvariante: Alte Halle abreißen und am besten eine völlig neue bauen.

Dabei stand auf der Tagesordnung der Schüler nur, es solle unbedingt etwas gemacht werden, um die Sanitäranlagen zu erneuern, zudem die Heizungsanlage. Auch rund um die Halle müssten Bauarbeiter anrücken: Der Platz an der Halle sei in einem miserablen Zustand, sollte endlich einen ordentlichen Belag erhalten. Der Gegenvorschlag aus den Reihen der Schüler war dann gleich die Radikalvariante: Abreißen und neu bauen. Damit spare sich die Stadt das ewige Herumbasteln an der alten Halle. Außerdem könne dann eine moderne Sportstätte konzipiert werden, die an die Erfordernisse der Leisniger Sportler aus Vereinen und Schulen optimal angepasst werden könne.

„Was die Sanierung der Saxonia-Halle anbelangt, das rennen sie bei mir offene Türen ein“, so Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Ein Neubau an alter Stelle sei jedoch schon aus Platzgründen nicht realisierbar. Für eine moderne und damit auch größere Halle würde es am Standort an der Chemnitzer Straße zu eng. Auch könne die Stadt die Kosten für eine neue Halle nicht stemmen. Für die Sanierung der bestehenden Halle könnten stattdessen Fördermittel in Größenordnungen in Anspruch genommen werden, so dass die Stadt nur wenig bis gar keine Eigenanteile aufbringen muss.

Für diese Variante hatte sich die Stadt bereits entschieden, die Hallensanierung ist Schritt für Schritt bereits angelaufen, auch wenn es länger dauert. Schon 2012 waren rund 90 000 Euro für neue Fenster und ein neues Dach geflossen.

Aktuell geht es um eine Investition von rund 400 000 Euro, unter anderem in eine neue Heizungsanlage, Gebäudeelektrik, einen neuen Hallenboden, moderne Prallwände, eine Verdunklungsanlage sowie Türen.

Das Geld kommt vom Bund beziehungsweise Freistaat aus einem Förderprogramm namens „Investitionskraftstärkungsgesetz“. Es bekam den auch nicht gerade kurzen Beinamen „Brücken in die Zukunft“ und ermöglicht Kommunen, die Eigenanteile von Investitionsprojekten, die die Stadt selbst aufbringen muss, aus diesem Programm anteilig zu finanzieren.

Der Eigenanteil wird damit gespart. 75 Prozent der Sanierungskosten für die Saxonia-Turnhalle kommen aus diesem Programm, der Rest von einer Investitionspauschale, die ebenfalls der Freistaat Sachsen zahlt. „Der Eigenanteil der Stadt ist demnach null,“sagt Goth, „und deshalb können wir die Hallensanierung weiter vorantreiben. Das bedeutet: geduldig und schrittweise.“ Davon ließen sich dann auch die Schüler im Jugendstadtrat überzeugen.

Von Steffi Robak