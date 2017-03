Döbeln. Seit Freitag steht die Achse eines Eisenbahnwaggons als Blickfang inmitten des Kreisverkehrs vor dem Döbelner Hauptbahnhof. Mitarbeiter des Döbelner Bauhofes haben damit begonnen, den neuen Kreisverkehr zu gestalten. „Dabei wird das Thema Bahn naheliegender Weise aufgegriffen. Die Ideen dazu hatte SPD-Stadtrat Sylvio Kolb“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU). Sylvio Kolb, von Beruf Lokführer, vermittelte auch den Kontakt zu einem Bahnbetriebswerk in der Nähe von Reichenbach im Vogtland. Von dort holten Bauhofmitarbeiter die Achse eines Eisenbahnwagons und arbeiteten sie im Bauhof wieder auf. Schienen und Holzschwellen kommen von den Waldheimer Kleinbahnern. Die etwa eine Tonne schwere Achse wird nun etwas erhöht auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs platziert. „In den nächsten Wochen stellen die Bauhofleute die Gestaltung fertig. Dann wird die Fläche auch originell mit Pflanzen und Stauden bepflanzt, die auf Mineralgemisch wachsen“, sagt Maja Köhler vom Bauamt der Stadt. Mario Geißler und seine Kollegen vom Bauhof freuen sich auf die Arbeit. „Wenn wir so etwas gestalten und kreativ sein dürfen, gehen wir förmlich in unserer Arbeit auf“, sagt Mario Geißler vom Döbelner Bauhof. „Meine Leute können eben noch viel mehr als Schlaglöcher flicken“, freut sich Jürgen Aurich, der Leiter des Baubetriebsamtes.

Bis Mitte April soll der in Regie der Stadt Döbeln gestaltete Kreisel fertig sein. Der Straßenbau in der Bahnhofstraße unter Federführung des Landesamtes für Straßenbau und verkehr geht noch bis Herbst und damit ein Jahr länger als geplant.

Von Thomas Sparrer