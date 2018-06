Döbeln/Hartha

Alles auf Anfang: Weil die damals zuständige Richterin an der Schuldfähigkeit eines Angeklagten Zweifel hatte, setzte sie im vergangenen Juli die Hauptverhandlung gegen ihn aus. Er hatte im April 2016 in Hartha randaliert. Ein psychiatrisches Gutachten, das ihm volle Schuldfähigkeit bescheinigte, schien fraglich.

Zeugen sagen erneut aus

Richterin Marion Zöllner, die den Fall am Dienstag im Amtsgericht Döbeln übernahm, ließ sich von Zeugen erneut den Tathergang schildern: So nötigte der heute 27-Jährige damals in der Pestalozzistraße einen Fahrer zum Anhalten. Er trat auf dessen Fahrzeug ein und riss einen Scheibenwischer ab. Dabei verletzte er sich selbst. Zudem griff er den Fahrer an und beleidigte ihn mit: „Du Stasischwein, du kriegst dein Fett weg!“

Zur Nötigung und Beleidigung kommt Sachbeschädigung

„Ich bin davon ausgegangen, dass er mich in dem Moment nicht erkannt hat“, sagte der Zeuge, der den Angeklagten vom Sehen kannte. Während an seinem Wagen 270 Euro Sachschaden entstanden, traf es den einer weiteren Zeugin schwerer: Ein Tritt verursachte eine 1500-Euro-Delle.

Pfefferspray stoppt Tatverdächtigen

Den hinzukommenden Polizeihauptkommissar und seinen Praktikanten empfing der Verdächtige danach weiter aggressiv: „Er kam mit geballter Faust auf mich zu gerannt und fragte, ob ich ein paar auf die Fresse haben will.“ Das wollte der Beamte nicht und zog Pfefferspray. Es folgte eine Tirade von Beleidigungen bei der Fahrt zum Döbelner Revier.

Wirres Auftreten auch bei zweiten Vorfall

Ein zweiter Vorfall ereignete sich knapp eine Woche später: Dort weigerte sich der Angeklagte, einen Dönerimbiss zu verlassen. Das endete mit dem Tatvorwurf von Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der als Zeuge gehörte Polizeioberkommissar erinnerte sich, dass der Angeklagte wirre Sätze gebildet habe: „Er sagte, dass eine Bombe neben seinem Kopf explodiert wäre, und er uns nicht verstehen könne.“

Psychiatrisches Gutachten klärt Schuldfähigkeit

Dr. Kerstin Buchholz, die als psychiatrische Sachverständige geladen war, deutete dies als akustische Halluzination. Diese seien ein Merkmal des Krankheitsbilds, das sie in ihrem Gutachten schilderte. Danach leide der Angeklagte an einer Form der Schizophrenie oder einer schizoaffektiven Störung.

Gutachterin sichtet dokumentierte Krankengeschichte

Neben ihrem Gespräch hatte sie, weil er Erinnerungslücken hatte, die vorhandene Aktenlage aus stationären Aufenthalten studiert und dabei widersprüchliche Diagnosen festgestellt.

Unzureichende Medikamente führten zur Tat

Zum Verhängnis sei dem Mann laut ihr eine an sich gute Lage geworden: Er hatte Arbeit bei einem Autozulieferer. Weil sie müde machten und sich nicht mit dem Drei-Schicht-System vertrugen, setzte er seine Medikamente ab. In Folge sei er bei der späteren Tat nicht steuerungsfähig gewesen.

Verfahren endet mit Freispruch

Dieser Einschätzung schloss sich das Gericht an: Nach Paragraf 20 Strafgesetzbuch gelte der Angeklagte als nicht schuldfähig und wurde frei gesprochen.

Von Manuel Niemann